Администрация Кайтагского района Дагестана привлечет к ответственности заместителя директора по воспитательной работе Маджалисской школы Адамкади Курбанкадиева, не пускавшего на занятия учениц без косынок, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу ведомства.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как мужчина проверяет учениц металлоискателем. Девочек с непокрытыми головами он не пропускает, требуя, чтобы они встали в сторону. Школьниц в белых косынках к урокам допустили.

На вопрос родителей о том, зачем надо носить косынки, представители школьной администрации ответили, что в учебном заведении применяются «те же правила, что и в церкви».

Власти района рассказали, что замдиректора превысил полномочия, хотя его неоднократно предупреждали о последствиях в виде наказания.

Головной убор действительно может быть частью школьной формы, добавили в пресс-службе. «Но насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков», – заключило руководство района.

Представители Минобразования Дагестана в свою очередь указали на многочисленные жалобы от родителей на введение обязательных головных уборов для девочек, а также на запрет ношения классических брюк. По словам жителей района, обязательство приходить в учебное заведение с покрытой головой ввели перед началом этого учебного года – раньше такого правила не было.

В ведомстве отметили, что требования к одежде учеников должны приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей.