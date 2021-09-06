В наше время практически невозможно представить себе современный регион, в котором половина населения не имела бы доступа к центральной канализации. Однако такие регионы существуют в России, например, Якутия.

Цивилизация без канализации

Отсутствие канализации в многоквартирных домах – это отсутствие нормальных условий, чтобы помыться, постирать, приготовить еду, помыть посуду, то есть это целый комплекс бытовых проблем и трудностей.

Такое элементарное бытовое удобство недоступно четвертой части населения, а в условиях России, где огромные территории находятся в холодных климатических зонах, этот бытовой момент превращает и без того не очень сладкую жизнь в настоящее выживание. И в этом сомнительном достижении Якутия не является одинокой. Центральной канализацией не пользуется больше половины населения, например, в Бурятии или в Забайкальском крае. Россия занимает первое место по количеству населения без доступа к центральной канализации среди развитых стран.

Одной из причин таких проблем обычно называют низкую плотность населения в стране (9 человек на кв. км) и наличие множества небольших удаленных населенных пунктов с маленьким бюджетом, как правило, депрессивных. Вкладываться в строительство трасс водоканалов из-за этого финансово трудно. Впрочем, это, например, не мешает строить дороги Канаде, с еще более низкой плотностью населения (4 человека на кв. км), в которой без центральной канализации живет всего порядка 0,2% населения.

Как устроен быт домохозяйств без удобств или с частичными удобствами? Например, если дом частный и у него один хозяин, то поддерживать в надлежащих санитарных условиях выгребную яму более-менее возможно, хотя и хлопотно. Но проблема выходит на совершенно другой уровень, когда центральная канализация отсутствует в многоквартирных домах. Как правило, это ветхое жилье в шаге от сноса или глобальной реконструкции.

Беда в том, что этот последний шаг в России могут не делать десятилетиями, и в таких условиях успевают вырасти целые поколения. Такие «муравейники» имеют во дворах отдельно стоящие общественные туалеты, такие же ветхие, как и само главное строение. Особую остроту ощущениям от использования такого сооружения добавляют суровые климатические условия.

«Тяжело в учении – легко в бою»

На сегодняшний день в России не подключены к канализации 2,5 тысячи школ. Мало того, что взрослые люди сами мирятся с подобным унизительным существованием, но они еще и создают такие условия своим детям. Школы с туалетом на улице – это обычное явление провинциального образовательного учреждения.

Зачастую рядом органично сосуществуют компьютерный класс и промерзший туалет без умывальника, воспитывающий закаленных и мужественных будущих граждан страны. При наличии богатейших природных ресурсов и некоторых амбиций в космических программах страна не может обеспечить санитарные условия в пределах собственного гравитационного поля.

Бездонная яма проблем

На самом деле отсутствие канализации для 30 миллионов людей – это не просто бытовая проблема, но в большей степени – глобальная и экологическая. Масштаб ее становится более-менее понятным, если представить себе ситуацию, что центральная канализация полностью отсутствует в трех европейских странах, например, таких как Португалия, Чехия и Австрия.

Совокупное население этих стран как раз примерно 30 миллионов человек. Начинает попахивать средневековьем, причем в буквальном смысле этого слова.

Канализационные стоки от жизнедеятельности такого количества народа не испаряются бесследно, не проходят по системам труб к очистным комплексам, а просто скапливаются в выгребных ямах. Дальнейшая их судьба зависит от состояния герметичности этих ям.

Зачастую трещины позволяют уходить значительному количеству жидких отходов в грунт, оттуда в грунтовые воды высокого уровня залегания, грунтовые воды в свою очередь несут все это к водозаборным скважинам и питают открытые бассейны водоемов, загрязняя и отравляя все на своем пути. Люди предпочитают не задумываться, что из-за трещин в ямах их нечистоты попадают в их же колодцы и скважины.

Выгребные ямы требуется чистить по мере их наполнения. Как правило, службы, предоставляющие эту услугу относятся либо к водоканалам, либо связаны деловыми отношениями непосредственно с руководством или с многочисленными родственниками его управляющих менеджеров. Ассенизация, как и похоронные услуги – это прибыльный бизнес.

Пока существует человечество, оно будет ходить в туалет и умирать при любой погоде и власти. Предоставление погребальных и ассенизаторских услуг всегда востребовано. Это очень прибыльный бизнес, который не терпит чужаков и конкуренции, тем более в лице центральной канализации.

По большому счету, гуманитарные проблемы людей в этом вопросе отходят на второй план по сравнению с экологическими. Гуманитарные затрагивают непосредственно пользователей, ну нет удобств и нет, взрослый человек всегда имеет возможность, хоть и теоретическую, изменить свою жизнь к лучшему. Экологические же проблемы из-за отсутствия центральной канализации опосредованно касаются практически всех.

Выкачанные из выгребных ям нечистоты ассенизаторы обязаны отвозить на пункты слива и очистки, где по санитарным нормам они должны пройти обработку. В российской действительности же все происходит иначе: отходы сливаются в водоемы, на рельеф, и даже если их довезли до очистных станций, то итог переработки в большинстве случаев тоже попадает либо в воду, либо в почву. Как результат, около 80% всех стоков в России являются загрязненными.

«Ты неси меня, река»

Туристический символ России озеро Байкал буквально захлебывается в нечистотах от потока туристов. Канализационная инфраструктура тут отсутствует, несмотря на экологический статус озера.

Совершенно катастрофическая ситуация сложилась также в населенных пунктах на побережье Каспийского моря. Каспийское море – это закрытый бассейн, выход к которому имеют Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан. Очистные сооружения там или полностью отсутствуют или находятся в крайне изношенном состоянии, поэтому около 84% сточных вод сливают просто в море.

Несмотря на то, что черноморское побережье Краснодарского края – это основная курортная зона, каждый год там разгораются скандалы по поводу загрязнения прибрежных вод фекалиями, а высокие температуры в летний сезон провоцируют вспышки кишечных инфекций из года в год.

Подобная же ситуация до 2006 года была и в Калининградской области, где канализационные стоки незатейливо сливались прямо в Балтийское море. Маленькая часть России в буквальном смысле отравляла жизнь европейским странам настолько, что они приняли решение о финансировании строительства очистных сооружений в этой области РФ с 2009 года.

Но все вполне ожидаемо погрязло в коррупционном болоте, и, когда объекты были достроены до состояния 80-90%, у них начинаются проблемы со вводом в эксплуатацию, а проще говоря, начинается процесс вымогания взяток. Пока европейские организации не поймут, что должны заплатить за чистую Балтику непосредственно российским чиновникам, проблема не решится.

Более просто и незамысловато к проблемам канализационных стоков подходят в Краснодаре. Тут жители частного сектора незаконно врезаются в систему ливневок, и канализация, минуя все преграды, попадая прямо в реку Кубань. После засушливого летнего сезона, когда уровень воды в реке опускается, хорошо видно, как в воду вытекает зловонная жижа. Купаться там, конечно же, запрещено. Но кого это останавливает?

Чемпионство в рейтинге требующих очистки водоемов принадлежит великой и могучей Волге. «Река-матушка» крайне загрязнена. По данным Минприроды РФ, в нее попадает 40% всех загрязнений, причем значительная часть – это не промышленные стоки, а канализационные. По данным активистов-экологов только одна исправительная колония ИК-12 в Рыбинске, например, за год сливает в Волгу около 1000 тонн жидких отходов, минуя очистные станции.

Канализационные воды сливают не только в водоемы. Если поблизости такой отсутствует, то существуют так называемые поля фильтрации – полигоны для жидких отходов. Эта система тоже должна регулироваться санитарными и экологическими нормами, но на деле все происходит гораздо проще. Ассенизаторские машины просто сливают содержимое на рельеф, и даже наличие жилья поблизости им не помеха. Далее отходы проходят уже известный нам великий фекальный путь, отравляя все вокруг.

Роль центральной канализации в формировании гражданской идентичности

Есть ли пути решения этой гуманитарно-экологической проблемы? Как показывает пример Калининградской области – конечно, есть. Но как показывает этот же пример, желания идти по такому пути нет. Абсолютно. Самостоятельно люди не могут решить эту проблему по ряду причин. Основная, конечно же, финансовая.

Подключиться к центральной канализации дорого. Для небогатого населения российской глубинки зачастую это практически нереально. Тут должны работать федеральные программы финансирования. В самом деле, ведь нашлись же в бюджете страны 7 миллиардов рублей налогоплательщиков на финансирование «Института развития интернета», которые пойдут на производство контента, направленного на формирование гражданской идентичности.

Наличие центральной канализации справилось бы с формированием этой самой идентичности ничуть не хуже. А профит для страны был бы более ощутим. Но сейчас что формирование контента, что центральная канализация приносят примерно одинаковый эффект.