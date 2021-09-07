Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею создания «Кедрового тракта», который может стать альтернативой Новому Шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу.

«Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем прежде всего безопасного, уже очень четко обозначилась», – заявил он в интервью РБК.

По его словам, недавние события с блокировкой Суэцкого канала, нападением пиратов и ситуацией в Афганистане не говорят в пользу безопасности существующих логистических маршрутов.

Как отметил министр, для России проект имеет огромное значение, так как благодаря нему станет возможной интеграция в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).

Производственные центры в Сибири с доступом к «Кедровому тракту» создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек, заметил глава Минобороны и лидер предвыборного списка партии «Единая Россия». В рамках проекта, указал Шойгу, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели. По его мнению, это сложный, но «крайне важный» проект.

Построить Сибирский кедровый тракт – реконструкцию ведущих железнодорожных путей – предложил весной этого года российский бизнесмен Олег Дерипаска. Он заявил, что проект мог бы стать конкурентной альтернативой новому китайскому Шелковому пути. Раз Россия не может конкурировать с промышленностью КНР, то лучше нарастить мощности по перевозке готовой продукции. Класть рельсы, шпалы и строить мосты страна пока еще не разучилась, сказал Дерипаска.

Российский министр обороны Сергей Шойгу, который возглавляет федеральный список партии «Единая Россия» на осенних выборах в Госдуму, в последнее время активно участвует в политической жизни страны и делает заявления, которые, как отмечают эксперты, не имеют ничего общего с его полем деятельности и компетенцией. А некоторые из них намекают на его желание занять место премьер-министра, а то и вовсе – президента.

Так, в начале августа он лично заложил памятный камень в честь начала реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ). На специальной церемонии в маленьком поселке Верхнезейске Сергей Шойгу сообщил, что планируемый 340-километровый участок улучшит транспортную систему Восточной Сибири, а главное – расширит возможности выхода страны на иностранные рынки. Также, как писал ранее TRT на русском, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей, которые должны стать научно-промышленными и экономическими центрами.