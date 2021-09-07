Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий запретил проводить службы cвященнику храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роману Степанову, говорится в заявлении на сайте митрополии. Об этом стало известно после того, как служитель призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей раскрыть свои доходы.

«Спасительному пути покаяния вы предпочли избрать стремление к публичной популярности, променяв бесценный дар священства на пересилившие все прочие немощи тщеславие и гордыню», – говорится в указе митрополита.

Степанову с 6 сентября запрещается служение без права совершения каких-либо священнодействий, преподавание благословения, ношение рясы и иных священнических одежд, а также наперсного креста на срок до рассмотрения дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря текущего года.

На указанный период его назначили псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах и направили под духовное руководство к наместнику монастыря архимандриту Василию (Паскье). В случае же отказа от выполнения предписаний Степановым будет рассмотрен вопрос о лишении его духовного сана.

В опубликованном тексте также неожиданно упомянуты детали биографии Степанова, в том числе «несовместимые со священнослужением»: в частности, созданная им «тяжелая обстановка» в собственной семье, в результате которой от него ушла жена, а также длительный период употребления наркотических средств и сожительство с другой женщиной.

Также духовенством был сделан вывод, что истинная причина деятельности служителя – желание сформировать «клиентскую базу пострадавших» для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности.

4 сентября Степанов на своем YouTube-канале призвал патриарха Кирилла и других церковных деятелей задекларировать свои доходы и имущество. «Благодаря этому мы сможем вернуть доверие людей. Благодаря этому мы сможем победить проблему, которая есть в нашей церкви», – заявил он в видеоролике.

Служитель заявил, что РПЦ пора перестать быть организацией, в которой «затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета».