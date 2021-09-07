Пять немецких торговых марок, в том числе C&A, Lidl и Hugo Boss, обвиняются правозащитниками в использовании принудительного труда уйгуров, содержащихся в китайских лагерях, пишет Daily Sabah. Против брендов подан совместный иск.

В Европейском центре конституционных прав и прав человека (ЕКПЧ) заявили, что уголовное дело уже возбуждено. Помимо вышеперечисленных компаний, по этому делу также проходят сети супермаркетов Aldi Nord и Aldi Sued.

Информация о причастности немецких торговых гигантов к нарушению прав уйгуров в КНР была получена в ходе расследования с использованием открытых источников.

Мириам Сааге-Маасс из ЕКПЧ отметила, что неправительственным организациям было сложно получить точные доказательства, но это стало возможным при содействии прокуратуры. По ее словам, информации, свидетельствующей о применении принудительного труда, достаточно много.

«Вопрос в том, являются ли деловые отношения средством содействия международным преступлениям», – сказала она.

Сааге-Маасс добавила, что пять компаний «публично и добровольно» обнародовали данные о своих заводах-поставщиках из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), но это может быть лишь «верхушкой айсберга».

«Мы действительно считаем, что эти пять марок на самом деле являются лишь примером гораздо более широкой и систематической проблемы», – добавила представитель ЕКПЧ и подчеркнула, что 80% китайского хлопка производится в Синьцзяне – следовательно, его закупает огромное число компаний.

Бренд одежды C&A отверг все обвинения в закупках пряжи и ткани в СУАР, аналогичным образом поступили и в Hugo Boss, где заявили о том, что «при производстве товаров соблюдались все ценности и стандарты, а закон не был нарушен».

Группа Aldi сообщила, что обвинения ЕКПЧ связаны с китайской компанией Turpan Jinpin Knitting, но также подчеркнули, что супермаркеты прекратили закупки каких-либо товаров у компании еще в 2019 году.

В июле во Франции было начато расследование деятельности четырех модных корпораций, включая Uniqlo и Zara, которые обвиняются в получении прибыли от уйгурского принудительного труда. Жалобу против производителей одежды подали антикоррупционная группа Sherpa, французское отделение Clean Clothes Campaign, Уйгурский институт Европы, а также узница уйгурского лагеря в Синьцзяне.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний, слежки, а также других нарушений прав человека в СУАР.