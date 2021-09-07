Катар в скором времени возобновит финансирование госслужащих и поддержку малоимущих семей в осажденном секторе Газа, но по новой схеме – с участием Палестинской администрации и Организации Объединенных Наций, заявил глава катарского комитета по восстановлению анклава Мохаммад аль-Эмади.

После встречи с лидерами ХАМАС Аль-Эмади подтвердил, что выдача пособий для чиновников и бедных семей, приостановленная в мае, возобновится в ближайшие дни. «Все детали [касательно механизма распределения] были рассмотрены, процесс начнется в ближайшее время», – приводит его слова Al Jazeera.

Как отметил в комментарии для телеканала источник в ХАМАС, движение сопротивления настойчиво требовало, чтобы катарская программа помощи также распространилась на госслужащих.

По словам аль-Эмади, чиновников можно считать кандидатами на получение средств из Дохи, но только «по соглашению между различными сторонами».

Катарский дипломат также добавил, что новое соглашение предполагает полноценное открытие пограничных переходов с прибрежным анклавом, которые Израиль и Египет держат оцепленными. Тем не менее не было никаких прямых указаний на то, когда это может произойти.

Мохаммед Аль-Эмади выразил надежду, что возобновление выплат и открытие границ окажут позитивное влияние на улучшение условий жизни в секторе Газа и помогут всем сторонам выйти из напряженной ситуации.

Доха финансировала проекты по восстановлению и инфраструктуре Газы после обострения израильско-палестинского конфликта в 2014 году, однако в мае 2021 года на фоне агрессии ЦАХАЛ в отношении палестинского населения Израиль и США потребовали от Катара пересмотра и сворачивания программы.