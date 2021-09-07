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Коммунальная инфраструктура России оказалась изношена более чем наполовину
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова оценила состояние коммунального хозяйства России и пришла к выводу: инфраструктура в сфере ЖКХ оказалась изношенной на 60%
Коммунальная инфраструктура России оказалась изношена более чем наполовину
Фото: ТАСС / Others
7 сентября 2021 г.

Счетная палата проверила состояние коммунальной инфраструктуры в России и пришла к выводу, что больше половины объектов изношены.

«Системы коммунального хозяйства, особенно в небольших городах, уже сильно изношены: в среднем по России износ составляет 60%», – цитируют РИА «Новости» аудитора ведомства Наталью Трунову.

По ее мнению, вложения в эту сферу должны поступать с учетом новейших технологий и организационно-технологических изменений.

При этом, подчеркнула аудитор, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке не столь срочная, как в промышленности, однако действовать необходимо на опережение – следует привлекать помощь и местных властей, и федеральных.

Наталья Трунова отметила, что при возведении новостроек необходимо ориентироваться на энергоэффективность, чтобы их параметры соответствовали не только регламенту, изложенному в документах, но и современным требованиям в реальности.

Как писал ранее TRT на русском, федеральные расходы в России в 2020 году стали рекордными за всю постсоветскую историю. В прошлом году они достигли 42,15 триллиона рублей, из которых 54% пришлось на траты федерального бюджета. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 49%.

В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году достигли 39,5% ВВП. Это на пять процентных пунктов больше, чем в среднем за 2011-2019 годы. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году, когда российский ВВП упал на 7,8%. Тогда траты оценивались в 41,4% ВВП.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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