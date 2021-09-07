Холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех» изучает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125 мм пушкой.

​«У нас есть идея поставить боевое отделение «Спрута-СДМ1» (легкий плавающий танк – ред.) на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», – рассказал РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе Курганмашзавода входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Будаев.

При этом он не пояснил, на какую конкретно колесную базу планируется ставить модуль. Лишь отметил, что пока этот вопрос открытый, так как в России «есть много удачных колесных шасси». Все будет зависеть от «финального назначения» колесного танка и от того, в каких войсках он будет задействован.

Владимир Будаев предположил, что такая боевая машина будет ориентирована на экспорт. В России, подчеркнул конструктор, приоритет традиционно отдается гусеничным шасси, поэтому применение колесного танка в вооруженных силах менее вероятно.

Колесные танки – боевые машины, которые оснащены вооружением с бронированием на облегченном колесном шасси. Они имеют небольшой вес – не более 20-25 тонн, что упрощает перевозку техники, и высокую скорость передвижения. Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси холдинга «Высокоточные комплексы» проходит в настоящее время финальные стадии государственных испытаний. Перспективный десантный танк на сегодня представляет собой единственный в мире образец современного легкого танка.

«Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Комплекс вооружения включает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели до 5 км.