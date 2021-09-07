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Талибы заняли разрушенную базу ЦРУ в Афганистане
Члены движения «Талибан» собираются восстановить Eagle Base на северо-востоке от аэропорта Кабула и эксплуатировать этот военный объект. Американские войска перед уходом из страны уничтожили базу вместе с оборудованием и техникой
Талибы заняли разрушенную базу ЦРУ в Афганистане
Фото: Reuters / Others
7 сентября 2021 г.

Члены движения «Талибан» заняли разрушенную базу ЦРУ Eagle Base на северо-востоке от аэропорта Кабула, сообщают РИА «Новости».

Талибы указывают, что база полностью заминирована. Американские войска перед уходом из страны уничтожили стены объекта вместе с оборудованием и военной и частной техникой.

«Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил», – сообщил журналистам командир батальона талибов «Бадри 313», который был направлен на Eagle Base для охраны объекта.

«Бадри 313» – элитное подразделение «Талибана», сыгравшее ключевую роль во взятии талибами власти в стране в августе 2021 года. Вместе с «Красным отрядом» (еще одним элитным подразделением талибов, занимавшимся диверсионными атаками против войск НАТО) является наиболее боеспособным формированием группировки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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