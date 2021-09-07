Уничтожение дворца Андраос в городе Луксор на юге Египта вызвало критику со стороны населения страны из-за исторической ценности здания и его наследия, а также важных событий, свидетелем которых оно являлось на протяжении всей истории, пишет Al-Monitor.

23 августа начался снос некоторых частей знаменитого исторического дворца с видом на реку Нил в рамках плана по развитию окрестностей Аллеи Сфинксов, открытие которой запланировано на ноябрь.

Пользователи социальных сетей распространили фотографии сноса дворца и выразили сожаление по поводу продолжающегося уничтожения исторических зданий в Египте.

Мустафа Вазири, генеральный секретарь правительственного Высшего совета по древностям, в конце августа заявил, что решение демонтировать дворец Андраос было принято после того, как он оказался на грани обрушения в результате раскопок под ним, проведенных ворами. «Под дворцом были обнаружены остатки римского храма. Раскопки храма будут завершены в течение четырех месяцев», – сказал он.

Эксперты по археологии и наследию были возмущены решением снести здание и призвали к его сохранению. Сухейр Хавас, профессор архитектуры и городского дизайна на инженерном факультете Каирского университета заявила, что она была удивлена настойчивостью властей в вопросе сносе исторического здания. Она сказала, что входила в состав предыдущих комитетов по оценке состояния дворца и возможности его сноса.

Хавас была соавтором двух отчетов о состоянии постройки, в том числе, рекомендаций не сносить его. Хавас также раскритиковала озвученные властями причины сноса, согласно которым, здание находится на грани обрушения. Она считает, что дворец можно было бы отремонтировать, а также раскритиковала неспособность государства восстановить облик здания.