Силы безопасности режима Башара Асада пытали, насиловали и убивали беженцев, которые вернулись в Сирию, говорится в докладе Amnesty International.

В докладе под названием «Ты идешь на смерть» правозащитная группа задокументировала преступления, совершенные агентами режима в отношении 66 вернувшихся в страну из Ливана, Иордании, Франции, Германии, Турции, ОАЭ и Рукбана (неформальное поселение между иорданской и сирийской границами) беженцев, в том числе 13 детей, в период с середины 2017 года по весну 2021 года. Среди них было пять случаев, когда задержанные скончались в заключении после возвращения в страну, раздираемую гражданской войной, а судьба еще 17 исчезнувших человек остается неизвестной.

Правозащитники опасаются, что сирийцев, которых заставят вернуться на родину из других стран, постигнет та же участь, поскольку некоторые принимающие страны оказывают давление на беженцев, чтобы те вернулись домой.

«Самого факта бегства из Сирии достаточно, чтобы подвергнуться риску стать мишенью властей», – сказала Мари Форестье, исследователь по правам беженцев и мигрантов Amnesty International.

«Любое правительство, заявляющее, что в Сирии теперь безопасно, сознательно игнорирует ужасающую реальность на местах, заставляя беженцев вновь бояться за свою жизнь. Мы призываем европейские правительства предоставить статус беженцев людям из Сирии и немедленно прекратить любое, прямое или косвенное, принуждение людей к возвращению в Сирию», – добавила она.

В середине августа 2021-го в Сирии был обнаружен массовый крематорий, используемый силами Башара Асада для захоронения тел противников режима, писал TRT на русском.

О бессчетном числе преступлений режима Асада против сирийского народа за время гражданской войны говорят многие правозащитники, журналисты, активисты и те, кто побывал в застенках тюрем и чудом выжил. Так, в феврале в ходе слушаний в суде по делу полковника сирийской разведки Анвара Раслана и прапорщика Ияда Аль-Гариба стало известно, что силы режима заживо хоронили противников Асада. Факты преступлений подтверждаютсяи российскими правозащитниками – в апреле был опубликован доклад, созданный на основе более чем 150 интервью со свидетелями и пострадавшими сирийцами, которые бежали от войны в Ливан, Иорданию, Турцию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Россию.