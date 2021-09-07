Агентство «Анадолу» опубликовало документы, доказывающие связь французской компании по производству строительных материалов Lafarge с террористической организацией ИГ. Цементный завод Lafarge до 2014 года располагался в городе Джалабия на севере Сирии.

Французским властям было известно о сотрудничестве компании с террористами. Информация, содержащаяся в документах французских учреждений, указывает на то, что цементный гигант постоянно информировал внутреннюю, внешнюю и военную разведку Франции о своих связях с ИГ.

Французские спецслужбы использовали связь между Lafarge и террористами, чтобы получать новости из региона, продолжать свою деятельность и сотрудничество с террористическими организациями в Сирии. Как следует из документов, спецслужбы не предупреждали компанию о преступном характере подобного сотрудничества с ИГ.

В электронной переписке главы департамента безопасности концерна Lafarge Жан-Клода Вейяра с представителями разведки МВД Франции от 1 сентября 2014 года стороны обговаривают детали цементных поставок. В ходе переписки французская разведка обращается к представителю компании с просьбой подробнее рассказать о цементе, поставляемом боевикам. Из переписки становится ясно, что французское государство в то время знало о связях Lafarge с террористической организацией.

Только в период с 2013 по 2014 год между компанией и французскими внутренними, внешними и военными спецслужбами было проведено более 30 подобных переговоров.

Известно, что поставляемый им цемент террористы использовали для строительства укрытий и туннелей против сил коалиции под руководством США.

В июне 2018 года Lafarge обвинили в пособничестве террористам на территории Сирии, где компания владела цементным заводом.

По данным французского следствия, предприятие продолжало свою работу даже после того, как территория, где оно находилось, перешла под контроль боевиков ИГ, с которыми французская компания установила деловые контакты, выплачивая им финансовые средства. В ноябре 2019 года Апелляционный суд Парижа снял обвинения с Lafarge по делу о «соучастии в преступлениях против человечности», но 7 сентября 2021 года стало известно, что дело было направлено на повторное рассмотрение следственной палатой.