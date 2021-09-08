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Турция стала самым популярным зарубежным турнаправлением среди россиян
Для россиян открыто 40 стран, куда можно отправиться с туристическими целями, но подавляющее большинство по количеству туристов и рейсов сильно уступают Турции, отметили в Ассоциации туроператоров России
Турция стала самым популярным зарубежным турнаправлением среди россиян
Фото: АА / AA
8 сентября 2021 г.

Самым востребованным среди россиян зарубежным направлением туризма в 2021 году стала Турция, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Самое популярное зарубежное направление – это Турция. По предварительной оценке, до конца года она примет 4-4,5 млн российских туристов. Это больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019, когда было почти 6 млн наших туристов на этом направлении», – приводит ее слова Anadolu.

В то же время сейчас российские туристы могут посетить около 40 стран, однако Ломидзе подчеркнула, что большинство этих государств сильно уступают Турции и по количеству туристов, и по количеству рейсов.

Как отметила глава АТОР, с начала года около 20 млн граждан предпочли отдых в российских городах, что до сих пор остается самым доступным вариантом среди бюджетных альтернатив.

Ранее TRT на русском сообщал, что россияне стали лидерами по количеству прибывших в Турцию иностранцев – с января по июль 2021 года страну посетили свыше 1,55 млн человек. При этом только в июле, в самый пик пляжного отдыха, из России приехали 807 тыс. граждан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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