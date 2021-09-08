Министр обороны России Сергей Шойгу выделяет значительные средства на создание личного положительного образа в СМИ, пишет расследовательский портал «Агентство», который создали внесенные в список СМИ-иноагентов бывшие журналисты «Проекта».

Вместе с приходом Шойгу в Минобороны в 2012 году состоявшее из нескольких десятков человек управление пресс-службы и информации было преобразовано в департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК), его численность превысила 100 сотрудников, а режим работы стал круглосуточным.

«При Сердюкове (экс-министр обороны – прим.) на первой полосе любого СМИ мог выйти критический материал, и министр никак не реагировал, а вот теперь «Коммерсант» на последней полосе писал что-то про армию, и генералы получали задание звонить Усманову (владельцу газеты Алишеру Усманову – прим.) с требованием опровергнуть материал», – рассказал «Агентству» один из офицеров ДИМК.

В тот же период в кабинетах всех заместителей министра появились плазменные экраны, на которых отображались все материалы СМИ: в первую очередь ленты информагентств, а также публикации «Московского комсомольца», «Комсомольской правды», «Российской газеты» и сюжеты ВГТРК. Подборка составлена исходя из личных медийных пристрастий министра.

Собеседники «Агентства» утверждают, что подчиненные главы оборонного ведомства блокируют распространение любого негатива о Шойгу и ведомстве, включая информацию о чрезвычайных происшествиях в армии, а также размещают оплаченные хвалебные публикации в подконтрольных СМИ через сеть подрядчиков и близких к семье министра бизнесменов.

Журналистов, которые отказываются скрывать факты и согласовывать тексты с пресс-службой ведомства, перестают аккредитовывать на мероприятия, – это, например, случилось с сотрудниками РБК в 2017 году.

«Бывший кремлевский чиновник, собеседник в руководстве «Единой России» и знакомый Шойгу в разговоре с «Агентством» независимо друг от друга высказали одну мысль: в руководстве страны прекрасно понимают, что основа успеха Шойгу – хороший пиар. Именно этим он и ценен – министр всегда говорил, что не имеет президентских амбиций, зато его высокий рейтинг всегда можно использовать, отправившись с ним на отдых или поставив во главе «Единой России»», – резюмируют авторы расследования.

В том же расследовании журналисты «Агентства» раскрыли данные о недвижимости первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, который лично занимается пиаром главы ведомства Сергея Шойгу.

Общая стоимость имущества силовика оценивается в ₽3,5 млрд. По данным издания, Цаликов владеет земельным участком площадью в один гектар, жилым домом площадью 1 868 кв. м, летней кухней площадью 249 кв. м, двумя гаражами и специальным домом для охраны, а также двумя двухэтажными домами в деревне Шульгино. При этом в декларации замминистра указан только один дом.

Организацией и проведением ежегодного международного военно-технического форума «Армия» занимается компания «Международные конгрессы и выставки» (ООО «МКВ»), руководство которой давно знакомо с женой министра обороны России Сергея Шойгу Ириной, сообщают «Открытые медиа».

Данные о контрактах между Министерством обороны и компанией на проведение форума засекречены, предполагает издание, но от других государственных структур и компаний «МКВ» получила 520 млн рублей, а чистая прибыль фирмы с 2017 года превышает 1 млрд рублей.

В 1990-е и в начале 2000-х Ирина Шойгу активно занималась бизнесом. Руководителем и совладельцем «МКВ» является бизнесмен Евгений Андрианов, долгое время работавший под руководством супруги министра обороны РФ. Также с ней работали и другие нынешние и бывшие менеджеры компании. В 2004 году Шойгу ушла с поста президента компании «Экспо-Эм», а ее заместитель Андрианов учредил компанию с точно таким же названием и возглавил ее.

Под руководством Андрианова Ирина Шойгу получала контракты от структур МЧС (которое в то время возглавлял Сергей Шойгу), а после вступления Шойгу в должность министра обороны РФ в 2012 году стала получать контракты от компаний, входящих в государственную корпорацию «Ростех».

Кроме того, совладельцем «МКВ» был Анатолий Едренкин, глава детского социального фонда «Республика Спорт», в состав попечительского совета которого долгое время входила Ирина Шойгу. Возглавляет «Республику Спорт» Ладлена Фетисова – жена олимпийского чемпиона по хоккею и давнего знакомого Сергея Шойгу Вячеслава Фетисова.

В прошлом году Едренкин вышел из «МКВ», а Андрианов продал часть своего пакета, после чего 75% компании досталось структуре концерна «Калашников» – ООО «Медиа-системы». Уже в этом году половина «МКВ» перешла к обслуживающему оборонную промышленность РФ Промсвязьбанку, а доля «Калашникова» снизилась до 25%.