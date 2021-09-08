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Дагестанец создал сервис по подготовке документов для суда без юристов
Выпускник МГУ Арсен Магомедов представил сервис «Судбот», позволяющий значительно сэкономить на подготовке документов на развод, алименты и другие юридические процессы
Дагестанец создал сервис по подготовке документов для суда без юристов
Дагестанец создал сервис по подготовке документов для суда без юристов / Others
8 сентября 2021 г.

В Дагестане разработали инновационный онлайн-сервис «Судбот», который позволяет подготовить и проверить юридические документы без участия специалистов, сообщает «Новое дело».

Сервис работает на основе юридических алгоритмов, которые учитывают все варианты и обстоятельства в той или иной правовой ситуации. От пользователя требуется лишь ответить на вопросы по делу и заполнить анкету о себе.

В результате генерируется готовый документ, который может быть подан в суд. Таким образом жители могут сэкономить на оформлении развода, взыскании алиментов, оспаривании штрафов и прочих процессах.

Для сравнения, подготовка иска о разводе у обычного юриста стоит от ₽3 тыс., а в «Судботе» – ₽467; иск об алиментах на детей – от ₽2 тыс., в сервисе – ₽294.

Создателем инновационной программы является Арсен Магомедов – выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова и руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры».

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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