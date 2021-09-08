В Дагестане разработали инновационный онлайн-сервис «Судбот», который позволяет подготовить и проверить юридические документы без участия специалистов, сообщает «Новое дело».

Сервис работает на основе юридических алгоритмов, которые учитывают все варианты и обстоятельства в той или иной правовой ситуации. От пользователя требуется лишь ответить на вопросы по делу и заполнить анкету о себе.

В результате генерируется готовый документ, который может быть подан в суд. Таким образом жители могут сэкономить на оформлении развода, взыскании алиментов, оспаривании штрафов и прочих процессах.

Для сравнения, подготовка иска о разводе у обычного юриста стоит от ₽3 тыс., а в «Судботе» – ₽467; иск об алиментах на детей – от ₽2 тыс., в сервисе – ₽294.

Создателем инновационной программы является Арсен Магомедов – выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова и руководитель юридической фирмы «Магомедов и партнеры».

Ранее в Татарстане в преддверии парламентских выборов региональное отделение партии «Единая Россия» запустило Telegram-бот «Мой депутат» для приема обращений через мессенджер. С помощью сервиса жители республики могут оставить заказ или предложение депутатам и партии.