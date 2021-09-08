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Минздрав РФ в 2021-м повысил цены на более чем 30 жизненно важных лекарств
В числе подорожавших лекарств  больше всего оказалось противоопухолевых препаратов. В октябре 2020 года правительство наделило Минздрав правом повышать цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших
Минздрав РФ в 2021-м повысил цены на более чем 30 жизненно важных лекарств
Фото: ТАСС / Others
8 сентября 2021 г.

С начала 2021-го Министерство здравоохранения России повысило цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«С начала года Минздрав по согласованию с ФАС (Федеральной антимонопольной службой – ред.) повысил цены на отдельные дозировки и лекарственные формы 32 МНН (международных непатентованных наименований – ред.) из перечня ЖНВЛП, представленных 61 торговым наименованием», – пишет «Фармацевтический вестник».

В числе подорожавших лекарств больше всего оказалось противоопухолевых препаратов – 10 наименований. Среди прочих подорожали две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.

Самый дорогой препарат из подорожавших – иммуноглобулин антитимоцитарный, который применяется в трансплантологии. Упаковка лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer подорожала с 49,6 тысячи рублей до 150 тысяч рублей. Самое дешевое лекарство в списке – бронхолитик аминофиллин. С января цена упаковки таблеток 150 мг по 30 штук производства Борисовского завода медицинских препаратов выросла с 9,65 рубля до 13,33 рубля.

В октябре 2020 года правительство наделило Минздрав правом повышать цены на препараты из перечня ЖНВЛП. Заявки на увеличение цен подают производители, после чего они должны быть согласованы с Федеральной антимонопольной службой, напоминает «Фармвестник».

По подсчетам издания, с момента действия этих правил были удовлетворены заявки на повышение цен 51 производителя, еще 14 компаниям отказано.

TRT на русском ранее писал о том, почему в Россию не пускают зарубежные препараты от COVID-19. Эксперты считают, что власти РФ создают «вакционный изоляционизм» искусственно, поскольку в приоритете не здоровье граждан, а репутация отечественного «Спутника V». Есть задача продемонстрировать всему миру, насколько эффективен «Спутник V», и главной площадкой для такой демонстрации должна стать Россия, поэтому иностранным аналогам не рады.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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