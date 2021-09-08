ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинцы протестовали против незаконных поселений на Западном берегу
Группа палестинцев провела протест против незаконных еврейских поселений в районе Ятта, к югу от Хеврона на оккупированном Западном берегу. Израильские солдаты применили к протестующим слезоточивый газ. В 164 поселках этого района проживают около 650 тыс. еврейских поселенцев. Согласно международному праву, все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными. #Палестина #западныйберег #протест
Палестинцы протестовали против незаконных поселений на Западном берегу / Others
8 сентября 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us