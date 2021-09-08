Палестинцы протестовали против незаконных поселений на Западном берегу

Группа палестинцев провела протест против незаконных еврейских поселений в районе Ятта, к югу от Хеврона на оккупированном Западном берегу. Израильские солдаты применили к протестующим слезоточивый газ. В 164 поселках этого района проживают около 650 тыс. еврейских поселенцев. Согласно международному праву, все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными. #Палестина #западныйберег #протест