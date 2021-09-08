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Режим Асада атаковал Идлиб: 5 погибли, 2 ранены
В результате авиаудара режима Асада по Идлибу 4 человека погибли, в том числе ребенок, и 2 ранены. Также военные обстреляли медицинский центр, там погибла женщина. Днем ранее в результате авиаудара по лагерю беженцев в Маарат-Мисрин погибли 3 детей и женщина. За последние 10 лет в Сирии были убиты около полумиллиона мирных жителей, более 12 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. #режимАсада #Идлиб #авиаудар
Режим Асада атаковал Идлиб: 5 погибли, 2 ранены / Others
8 сентября 2021 г.
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