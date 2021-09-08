Сотрудники полиции Министерства внутренних дел Египта и агентства национальной безопасности с 2015 по 2020 год проводили внесудебные казни, маскируя их под потери во время перестрелок с террористами, утверждается в новом 101-страничном докладе Human Rights Watch (HRW).

За пять лет силами безопасности в ходе 143 «перестрелок» были убиты 755 человек. Их фотографии МВД Египта опубликовало в прошлом году.

HRW проанализировала общедоступную информацию о подобных операциях силовиков. Почти во всех официальных заявлениях утверждается, что задерживаемые вроде как первыми открывали огонь, вынуждая силы безопасности защищаться. Власти уверяют, что все убитые разыскивались по обвинению в «терроризме», но большинство из них были связаны не с террористами ИГ, а с движением «Братья-мусульмане». Только в 14 изученных случаях родственники убитых подтверждали, что те в последнее время находились под стражей.

В официальных органах Египта отказались комментировать появившийся доклад.

Правозащитники призывают международных партнеров Каира прекратить поставки оружия и ввести санкции против египетских органов безопасности и должностных лиц, причастных к преступлениям.

«Силы безопасности Египта в течение многих лет приводили в исполнение внесудебные казни, утверждая, что мужчины были убиты в результате перестрелки», – заявил Джо Сторк, заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку. – Странам, предоставляющим Египту оружие и помощь в области безопасности, пора прекратить это делать и дистанцироваться от ужасных преступлений Каира».

В марте правозащитники из HRW опубликовали доклад, в котором отмечали: с 2013 года египетские войска разрушили более 12,3 тысячи зданий на Синайском полуострове в ходе кампании принудительного выселения. Эти действия, по мнению экспертов правозащитной организации, могут быть приравнены к «военным преступлениям».