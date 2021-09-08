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В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили воевавшего в Донбассе наемника
Иржи Урбанек работал телохранителем у кипрских мафиозных кланов и торговцев алмазами в Африке.  В 2015 году он приехал в Украину для участия в боевых действия на стороне сепаратистов самопровозглашенной ДНР
В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили воевавшего в Донбассе наемника
В Чехии к 20 годам тюрьмы приговорили воевавшего в Донбассе наемника / Others
8 сентября 2021 г.

Суд Праги вынес заочно приговор чешскому наемнику Иржи Урбанеку под позывным «Бегемот», который воевал в Украине в составе пророссийских вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, сообщает Idnes.

Осужденный проведет 20 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он был членом террористической группы, а также совершил теракт.

На территорию Украины Урбанек приехал в 2015 году. Как минимум до января 2018 года он помогал пророссийским боевикам копать окопы, занимался патрулированием неподконтрольной Киеву территории и принимал участие в боях под Марьинкой, Красногоровкой и Спартаком. Об этом сам Урбанек сообщал в соцсетях. Кстати, на одной из опубликованных фотографий рядом с ним стоит Александр Залдостанов по прозвищу Хирург, лидер российского байкерского клуба «Ночные волки». Залдостанов пользуется поддержкой Кремля, а также принимал участие в аннексии Крыма. США и Канада включили Залдостанова в санкционные списки.

Мать и брат Иржи Урбанека отказались свидетельствовать в суде. Однако их показания, полученные в ходе предварительного следствия, подтверждают, что он находился в Украине.

В суде были зачитаны показания Лукаша Новачека, которого тоже обвиняют в участии в боевых действиях в Донбассе. Новачек опознал Урбанека как одного из сепаратистов ДНР, с которым он встречался в 2015-2016 годах. Один из свидетелей заявил в суде, что Урбанек отправился в Донбасс, чтобы заработать денег. Он якобы получал 15 тысяч российских рублей в месяц. Это подтвердила и мать обвиняемого, сообщает сайт «Крым.Реалии».

Иржи Урбанек и его приятель Павел Ботка (позывной «Кавказ») до приезда в Донбасс работали телохранителями у кипрских мафиозных кланов и торговцев алмазами в Африке, отмечает Idnes. В Чехии у Урбанека уже 13 судимостей – в основном за кражи автомобилей и преступления против собственности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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