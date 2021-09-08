«Талибан» получил доступ к американским базами биометрических и других персональных данных миллионов афганцев, пишет Associated Press.

Речь идет сразу о нескольких базах данных, которые американские специалисты создавали за сотни миллионов долларов для афганского госаппарата. Так, к талибам, возможно, попала база данных, которая использовалась системой по оплате труда афганских военных и полицейских. В базе были сведения – даты рождения, номера телефонов, отпечатки пальцев, имена близких родственников – свыше 700 тысяч человек.

По словам анонимных источников издания, талибам необходимы будут дополнительные инструменты для обработки этих данных. Помочь в этом им могут Пакистанская межведомственная разведка (ISI), а также спецслужбы России, Китая или Ирана.

«Талибан» также мог получить доступ к базе данных информационной системы финансового управления Афганистана и базе министерства экономики. В первой содержится подробная информация об иностранных подрядчиках, во второй – обо всех источниках финансирования агентств международного развития и помощи.

В руках представителей движения также могла оказаться база национального агентства статистики и информации. Она включает в себя биометрические данные почти 9 млн граждан страны, которые необходимы для получения паспортов, водительских прав, сдачи экзаменов для поступления в вузы или на государственную службу. К талибам, вероятно, попали базы с данными более 8 млн избирателей и больше 420 тысяч афганских чиновников – отпечатки их пальцев и сканы радужной оболочки глаз.

Часть данных перед уходом американцев получила дополнительную защиту, ее талибам вряд ли удастся взломать, заявили собеседники издания. Так, защищена автоматизированная база данных 8,5 млн новобранцев, которые поступают на службу в армию и полицию. Американцам также удалось уничтожить 20-летние данные разведывательного агентства Афганистана.

Как писал ранее TRT на русском, «Талибан» пообещал работавшим на США афганцам прощение, если они раскаются в содеянном. Представители движения также заявили иностранным посольствам, что обеспечат для них безопасные условия после вывода иностранных войск.