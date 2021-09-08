Поездку министра иностранных дел и ротационного премьера Израиля Яира Лапида в Россию не планировалось делать максимально публичной: дипломат не взял с собой журналистский пул. Однако цель переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым все равно стала достоянием прессы. Арабские издания сообщили, что израильская сторона хочет переговорить с россиянами прежде всего из-за их новой политики на сирийской арене, которая, как кажется наблюдателям, за последние месяцы существенно ужесточилась в отношении сионистских авиаопераций.

Так, сообщалось, что визит Лапида спровоцирован прежде всего недавними заявлениями российского Министерства обороны. В частности, замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил 3 сентября, что попытка нападения четырех тактических истребителей F-15 сионистской армии была отбита стоящими на вооружении сирийской армии комплексами российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1». Контр-адмирал отчитался об уничтожении 21 ракеты.

Раньше подобные атаки приводили лишь к протокольной критике со стороны Москвы. Акцента на намерении противодействовать Израилю не было. Широко считалось, что сионистская воздушная кампания, которая нацелена на проиранские формирования в Сирии, даже полезна России: она сдерживает иранскую экспансию. Циркулировали предположения, что между сионистским правительством и Кремлем заключены джентльменские договоренности о карт-бланше для Армии обороны (ЦАХАЛ) на подобные налеты.

Но ситуация стремительно меняется: стороны даже не смогут выстроить коммуникацию. Несколько недель назад новый глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата посетил Москву, чтобы встретиться с российским коллегой Николаем Патрушевым. В фокусе внимания находилcя вопрос о свободе израильских операций в небе над Сирией, но, по некоторым сведениям, обеим сторонам не удалось найти решения проблемы. Теперь же правительство Нафтали Беннета решило задействовать еще и дипломатический канал – на всякий случай.

Без друга Нетаньяху

В середине лета появились сообщения, что Москва видит необходимость в прекращении регулярных израильских авианалетов. Якобы российско-американские переговоры по специальным каналам коммуникации, которые были инициированы после очной встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом, оставили у Москвы четкое впечатление, что Белый дом теперь не одобряет постоянные атаки ЦАХАЛ на подконтрольные сирийскому режиму районы. В связи с этим россияне пытаются заставить израильтян менять свое поведение.

Есть основания считать, что недовольство носит взаимный характер. Бывший глава Моссада Йоси Коэн, выступая на узком мероприятии, организованном Университетом им. Бар-Илана, пожаловался, что с начала своей сирийской операции Москва пристально следит за любым шагом ЦАХАЛ. «Каждый взлетающий самолет», по уверению бывшего главы разведывательного ведомства, находится под «пристальным вниманием русских». Рост российского влияния в Сирии он связал с политикой невмешательства администрации экс-президента США Барака Обамы.

Конечно, особым фактором российско-израильской коммуникации до настоящего времени были неплохие отношения, которые установились между экс-премьером Биньямином Нетаньяху и российским лидером Владимиром Путиным. Однако сейчас правительство возглавляет политический противник Биби – Беннет. А следующим премьер-министром будет сам Лапид. Факт смены власти вынуждает российскую сторону испытывать на прочность новых визави и проверять, где проходят их «красные линии» на сирийской арене.

Тест на терпение

Арабские обозреватели говорят, что ужесточение российской риторики в отношении израильских ударов в Сирии может быть связано с недовольством тем, что происходит в южных районах Сирии. Часть ответственности за то, что режим интенсифицирует нападения на проживающих там бывших повстанцев, Москва, вероятно, возлагает на израильское правительство. Как показывает практика последних лет, в ошибках Дамаска российская сторона готова винить кого угодно по периметру сирийских границ, только не самого Асада и его окружение.

На днях армия режима снова приступила к обстрелам квартала Дераа аль-Балад на юге. По словам очевидцев, четвертая дивизия под командованием Махера Асада, которая имеет прямую поддержку Ирана, подвергла интенсивному обстрелу населенный пункт, согласовать формулу безопасности вокруг которого российские военные пытались прямо и открыто. Если ситуация не будет четко урегулирована, то это может заставить действовать соседей Сирии.

В частности, с рекомендацией Израилю установить контакт с южанами-повстанцами в этом году выступал Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). В его аналитике говорится о необходимости оказать противникам режима главным образом гуманитарную помощь. Но там, где она, там можно ожидать и поддержку оружием. Увеличившаяся за последние годы уверенность режима в собственных силах, вероятно, в ближайшее время может сыграть с ним очень злую шутку.