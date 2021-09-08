Турция входит в десятку основных торговых партнеров Казахстана, а объем торговли между двумя странами за 30 лет сотрудничества вырос в 15 раз, сообщил агентству «Анадолу» министр торговли и интеграции Казахстана Бакыт Султанов.

​​​​​​​Он напомнил, что Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана после распада СССР, а в 2022 году государства будут отмечать 30-летие установления дипломатических связей.

Торговый сектор имеет большую значимость для двусторонних отношений Анкары и Нур-Султана. В январе-июне 2021 года объем торговли между двумя странами вырос на 5,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $1,788 млрд.

«В 2020 году объем двусторонней торговли снизился до $3,1 млрд на фоне пандемии коронавируса. В указанный период экспорт Казахстана в Турцию сократился на 11,9% до $2,1 млрд, импорт из Турции – вырос на 15% до $939,6 млн», – сказал Султанов.

Министр отметил, что целью двух стран является довести объем двусторонней торговли до $5 млрд в краткосрочной перспективе и до $10 млрд в долгосрочной перспективе. Сейчас создается казахско-турецкая рабочая группа для устранения преград перед развитием взаимной торговли, указал Султанов. По его словам, первую встречу группы планируется провести уже в 2021 году.

Султанов также подчеркнул, что Анкара и Нур-Султан укрепляют двустороннее торговое сотрудничестве также в рамках Тюркского совета. «Казахстан придает особое значение близким отношениям с братскими странами, являющимися членами Тюркского совета. Я считаю, что этот духовный союз должен стать основой для взаимовыгодного экономического сотрудничества. В 2020 году объем торговли Казахстана с другими членами Тюркского совета составил $6,9 млрд», – добавил министр.

В долгосрочной перспективе Казахстан и Турция нацелены на увеличение товарооборота до $10 млрд, говорил в феврале посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы.

По итогам 2020 года Казахстан вышелна первое место среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю, по приросту объема чистых прямых иностранных инвестиций. В минувшем году республика привлекла $3,9 млрд средств, что почти на 35% больше, чем годом ранее.