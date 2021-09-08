Иран за последние три месяца увеличил запасы обогащенного до 60% урана почти в четыре раза – с 2,4 кг до 10 кг, говорится в ежеквартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану, выдержку из которого опубликовало Reuters.

Кроме того, Тегеран увеличил запас обогащенного до 20% урана с 63 до 84 кг. Наблюдатели все больше встревожены активностью Ирана в ядерной сфере.

В МАГАТЭ также отметили, что Иран все еще не предоставил агентству доступ к оборудованию для мониторинга и чинит препятствия при проверке его ядерной активности.

Подобная деятельность Ирана вызывает напряженность на Ближнем Востоке. Больше всего из стран региона встревожен Израиль – на этой неделе глава генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави признал, что Израиль ускорил подготовку к нанесению удара по Ирану. За несколько недель до этого, в начале августа, министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тегерану для получения материалов для производства ядерного оружия понадобится около двух с половиной месяцев. Израиль намерен противостоять растущему влиянию Ирана в регионе – в том числе с помощью создания коалицииарабских стран.