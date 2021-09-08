Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к разговорам о нормализации отношений с Турцией, сообщает «Арменпресс».

В ходе заседания правительства глава кабмина отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце августа публично затронул вопрос отношений с Ереваном.

«В этих заявлениях мы видим возможность говорить о нормализации армяно-турецких отношений, возобновлении работы армяно-турецкой железной дороги и автодорог. И мы готовы к такому разговору. По большому счету, мы говорим о превращении нашего региона в перекресток, соединяющий запад с востоком, север с югом», – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Россия уже проявила готовность активно поддерживать этот процесс.

«Евросоюз, Франция и США также заинтересованы в этом процессе. Заинтересованность Китая и Индии в развитии коммуникационных проектов также известна», – отметил премьер-министр Армении.

По его словам, поддержание мира и стабильности в регионе являются долгосрочной стратегией правительства Армении.

«Мы считаем себя ответственными за решение этой проблемы. Мир, стабильность, сотрудничество – легко декларируемые и желанные цели, но их реализация требует разумных, вдумчивых, прагматических усилий. И Армения готова приложить такие усилия», – сказал Пашинян.

В последнее время Никол Пашинян неоднократно высказывался на тему армянско-турецких отношений. Так, в конце августа он отметил, что Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе и готова ответить на них такими же положительными сигналами. Подобные заявления звучали и в первой половине 2021 года – в мае Пашинян говорил, что «Турция является врагом Армении», однако «вражда между двумя странами должна быть управляема», а месяцем ранее пересмотр отношений с Анкарой в позитивном ключе поддержалии в армянском парламенте.