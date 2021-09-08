Группа представителей татарской интеллигенции обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой включить Хэтер коне (День памяти павших защитников Казани во время захвата Казанского ханства войском Ивана Грозного в 1552 году) в календарь памятных дат республики, сообщает портал «Idel.Реалии».

Авторы письма просят Минниханова внести изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Татарстана» и объявить 15 октября Днем памяти героев, павших в 1552 году.

«Сегодняшняя цель – сохранить национальную традицию, не превратиться в нацию «без головы», без памяти, без истории!» – сказано в обращении.

В письме на имя главы республики говорится о том, что мероприятия на Хэтер коне проводятся в Казани ежегодно с 1989 года. «Если мы прервем эту «цепь памяти», 10 миллионов татар, проживающих в России и за ее пределами, не простят нас, а будущие поколения лишатся исторической основы», – пишут авторы письма.

Они предлагают ставить на День памяти спектакли и представления на историческую тематику. По их мнению, также в этот день можно проводить массовые митинги и уличные шествия.

Открытое письмо подписали бывший депутат Государственной думы РФ Фандас Сафиуллин, академик историк Индус Тагиров, историк Рафаэль Хакимов, народные артисты Татарстана Азгар Шакиров и Равиль Шарафи, редактор газеты «Мәдәни җомга» Вахит Имамов, поэтесса Назиба Сафина, профессор Абдулладжан Джалялов.

Всетатарский общественный центр, недавно столкнувшийся с давлением властей, проводит в Казани мероприятия в День памяти с 1989 года. В первые годы существования акция стартовала на площади Свободы, после чего участники митинга проходили шествием по центральным улицам Казани, которое завершалось около башни Сююмбике Казанского кремля коллективной молитвой в память павших. В последующие годы власти запретили шествие, а митинг был перенесен из центра Казани. В 2020 году власти попытались запретить проведение Хэтер коне, однако после судебного разбирательства Всетатарский общественный центр все-таки добился разрешения провести День памяти.

В мае 2021 года Духовное управление мусульман принялорешение о ежегодном проведении Хэтер коне.