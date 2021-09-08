ПОЛИТИКА
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В латвийском центре для беженцев протестуют мигранты
Мигранты, проживающие в центре для беженцев «Муцениеки» в Латвии, устроили протест из-за карантина. Они недовольны, что их не выпускают за пределы центра, тем самым не позволяя добраться до Германии. Мигранты намерены устроить голодовку и сломать ворота. В центре находятся 266 человек. Для сдерживания протеста к зданию направили дополнительные наряды полиции и спецназ. #Латвия #мигранты #trtнарусском
В латвийском центре для беженцев протестуют мигранты / Others
8 сентября 2021 г.
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