ТУРЦИЯ
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Черноморский регион Турции вдвое увеличил экспорт в РФ
Наибольшая доля экспорта приходится на провинцию Трабзон, объем поставок составил более $115 млн. Самые популярные продукты – свежие овощи и фрукты, а также рыба
Черноморский регион Турции вдвое увеличил экспорт в РФ
Фото: АА / Others
9 сентября 2021 г.

Экспорт продукции из Черноморского региона Турции в Россию за январь-август 2021 года вырос вдвое и превысил $218 млн.

«Объем регионального экспорта в Россию за прошедшее время составил $218 млн 908 тысяч 833, что на 100% больше аналогичного периода прошлого года», – цитирует агентство Анадолу главу Союза экспортеров Восточно-Черноморского региона (DKİB) Турции Саффета Кальонджу.

С начала 2021-го экспорт в РФ осуществлялся из 16 провинций Черноморского региона.

При этом, как отметил руководитель DKİB, наибольшую долю экспорта (53%) поставляет провинция Трабзон, объем превысил $115 млн. Большая часть товаров из этой провинции – свежие овощи и фрукты, на втором месте – рыба. Всего же, уточнил Саффет Кальонджу, в Россию была поставлена продукция 23 сфер производства.

Как писал ранее TRT на русском, из-за пандемии COVID-19 товарооборот между Турцией и Россией в 2020 году составил $20 млрд, однако в первом полугодии нынешнего года этот показатель оказался на 40% выше, чем в прошлом. Товарооборот начал интенсивно развиваться в первом полугодии 2021-го, прежде всего, увеличился экспорт из Турции – на 25%, а импорт из России – на 44%, такие данные приводил министр торговли республики Мехмет Муш. По его оценке, к концу этого года стороны надеются достичь показателя товарооборота более чем в $30 млрд.

Турция – пятый крупнейший торговый партнер России, осенью 2019 года Анкара и Москва подписали межправительственное соглашение о расчетах в нацвалютах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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