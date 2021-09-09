Инфляция в России в августе 2021 года достигла 6,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Это максимальный показатель с августа 2016 года, когда инфляция была зафиксирована на уровне 6,9%, отмечает РБК. Предыдущий пятилетний рекорд годовой инфляции был установлен в июле 2021-го – 6,6%.

Продукты, включая алкоголь, в августе 2021-го подорожали на 7,7% в годовом выражении, непродовольственные товары – на 7,9%. Рост цен на услуги по сравнению с августом 2020-го составил 3,8%.

Наиболее существенно из продовольственных товаров за год подорожали сахар (38,2%), подсолнечное масло (27,3%) и куриное мясо (19,8%). Из непродовольственных – стройматериалы (30%).

«В августе индекс цен непродовольственных товаров догнал и обогнал индекс цен продовольственных товаров, поэтому надо понимать, что это единый процесс, который раньше начался в продовольственной группе, потом перешел на непродовольствие», – заявил министр экономического развития Максим Решетников на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, такая инфляционная картина отражает общемировые процессы, являясь естественной реакцией на активную денежную эмиссию, бюджетные дефициты, длительный период мягкой денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 5,7–6,2%. Минэкономразвития давало оценку в 5% по итогам года, но в Минфине считают, что она будет существенно выше.