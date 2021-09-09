О начале процедуры включения Исламской Республики в Шанхайскую организацию сотрудничества будет объявлено на предстоящем саммите, который пройдет в Душанбе 16–17 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен, – это уже прорыв, поскольку Иран провел в «предбаннике» организации более десяти лет», – отмечается в публикации.

На данный момент в ШОС входят восемь стран: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. Газета отмечает, что намеченный на 16-17 сентября саммит ШОС станет для организации юбилейным: она была создана 20 лет назад.

Статус наблюдателя при ШОС Тегеран получил еще в 2005 году, после чего в 2008-м подал заявку на полноценное членство. Но до 2015 года Иран не могли принять в объединение из-за действовавших в отношении него международных санкций: по правилам ШОС ее членом не может стать страна, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН, а в отношении Ирана действовал целый ряд ограничительных мер, напоминает газета. Санкции были отменены в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы. Но и это не открыло ему двери в ШОС.

Неопределенность по этому поводу эксперты связываютс медлительностью и осторожностью ШОС в вопросах расширения блока евразийских государств, созданного в 1996 году на базе «Шанхайской пятерки». В отличие от многих других региональных формирований, ШОС делает акцент не столько на расширении состава участников, сколько на повышении качества работы и влияния организации, достижении поставленных перед ней целей, отмечают эксперты проправительственного клуба «Валдай».

Для Ирана же ШОС был привлекательным вариантом из-за его проблем с ядерной программой: чтобы противостоять давлению США, Тегеран стремился сблизиться с другими крупными странами и блоками. Откладывать решение о полном членстве Ирана больше не получится, уверены эксперты. Организации следует придумать новое, оригинальное решение по иранскому досье. Например, привлечь к работе объединения Израиль и Саудовскую Аравию, чтобы снизить негативные последствия полноправного членства Тегерана. Но и это сделать не совсем просто, не в приоритете ШОС экспансионное влияние и количественное расширение.