9 сентября 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Тетово загорелся медцентр для больных Covid-19: 10 человек погибли
По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара в медицинском центре для зараженных Сovid-19 в северомакедонском городе Тетово. Сколько человек находилось в здании, неизвестно, поэтому количество жертв может возрасти. Правоохранители выясняют, что стало причиной возгорания. #СевернаяМакедония #пожар #Covid19
В Тетово загорелся медцентр для больных Covid-19: 10 человек погибли / Others
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