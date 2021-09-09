Эксперты говорят: после аннексии Крыма Россией весной 2014 года с полуострова были вытеснены не только украинская власть, но также профессиональная журналистика и, соответственно, свобода слова. Зачистка информпространства аннексированной территории, по словам очевидцев, проходила в несколько этапов, в результате которых, например, иные репортеры, по сути, были приравнены к террористам. Парадокс заключается и в том, что в названиях нынешних местных каналов или организаций, которым они принадлежат, присутствуют слова «независимое», «автономное» и «общественное», что, по распространенному мнению, далеко от действительности.

«Держат в своих руках»

9 марта 2014 года вещание украинских телеканалов на территории аннексированного Крыма было полностью прекращено. Вместо них в телевизорах местных жителей появились российские телеканалы. Кандидат юридических наук, доцент Донецкого государственного университета управления Андрей Чвалюк, который детально и старательно разбирался в сложившейся ситуации, обращает внимание: «Лицензии на телевизионное эфирное вещание» в городе Симферополе, согласно размещенному на сайте «Роскомнадзора» реестру, имеют пять российских телекомпаний». Поэтому сейчас Крым смотрит «Первый канал», «Петербург – 5 канал», «Матч ТВ», «НТВ», «Россия – 1», «Россия – 24», «Россия – Культура» и др. Также Чвалюк отдельно подчеркивает, что все эти предприятия зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, но на полуострове они «держат в своих руках 100% рынка бесплатного беспроводного телевидения».

Украинские каналы, по причинам, которые понятны всему миру, не смогли получить «лицензии» на вещание в аннексированном Крыму. Однако люди, живущие на полуострове рядом с админграницей и имеющие даже простые антенны, еще недавно могли принимать несколько украинских каналов, хотя и в весьма плохом качестве. Во-первых, потому, что радиус вещания специально построенной в 2017-м для трансляции украинских теле- и радиопередач на полуостров 150-метровой вышки «Чонгар» составляет максимум 60 километров.

Во-вторых, по словам и Андрея Чвалюка и секретаря Присивашской территориальной громады Елены Славинской, в непосредственной близости от админграницы с Херсонской областью, где стоит «Чонгар», регулярно курсируют мобильные телерадиовещательные комплексы пророссийских властей, которые ее глушат. Так, украинец Василий Добровольский, который живет как раз в Херсонской области и всего в трех километрах от Крыма, возмущенно констатирует: «Я больше смотрю российское. Я все знаю про Россию, где что горит. Биатлон там смотрю. А украинское – ну не могу я посмотреть, даже новости не могу».

Как выяснилось, на Херсонщине аж в восьми населенных пунктах вещают только российские телеканалы. Но, как отмечают журналисты украинского издания «Никвести», местные власти с блокировкой ничего поделать не могут. Как, впрочем, и не видят проблемы в ней: «У людей в основном спутниковые антенны, – говорят они: – А там и украинские, и российские, и турецкие, и белорусские телеканалы».

Неутрясенные интересы

С помощью спутниковых тарелок еще недавно и жители Крыма могли смотреть украинское ТВ. Однако полтора года назад Украина «закодировала» сигналы сразу 24 телеканалов крупнейших украинских медиагрупп. Чтобы смотреть их теперь, нужно приобретать специальный украинский ресивер и оплачивать просмотр. Понятно, что на аннексированном полуострове такая техника не продается, да и с оплатой вещания явно возникнут проблемы.

В июле 2021-го заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко признал, что кодировать украинские каналы было неправильным. «С точки зрения бизнеса это был плюс, – прокомментировал он ситуацию на пресс-конференции. – Но с точки зрения доступности их сигнала для украинских граждан, это решение пошло, безусловно, в минус». Доцент ДГУУ Андрей Чвалюк отмечает, что подведомственное Шевченко министерство подготовило постановление об уменьшении лицензионных платежей для кабельного телевидения: «Однако решение коснется только кабельных операторов Донбасса, и про Крым почему-то снова забыли».

«У нас часто интересы бизнеса расходятся с национальными интересами, и поэтому Украина часто терпит на фронтах информационной войны неудачи, которых можно было бы избежать», – рассуждает Чвалюк. Тем более что о телевизионной борьбе за умы крымчан открыто говорят давно.

А что касается кабельного вещания в Крыму, то и здесь имеются свои подводные камни. Официально в Симферополе оно представлено 88-ю каналами. Но по факту их меньше, так как многие дублируются, и не раз. Так, «Ювелирочка» внесена в реестр четырежды, а «ShoppingLive» занимает сразу восемь выделенных ей линий. «Перекрестное дублирование может быть создано как для обеспечения надежности работы крымского интернет-магазина, а может иметь под собой и какие-то другие, более значимые для оккупационной «власти» цели», – предлагает развернуть мысль эксперт.

Короткой волной

Также в последнее время в Крыму, особенно на севере, заметно ухудшилась ситуация и с распространением украинского сигнала в FM-диапазоне. Если в марте 2021 года сигнал украинских FM-радиостанций был зафиксирован из 19 населенных пунктов в 13, то в июне – уже только в 8. Причем нередко его «подавление» было сделано весьма грубо. Так, на чистоте «Настоящего Времени» появилось подконтрольное Минобороны России радио «Звезда», которое полностью перекрыло украинское радио.

Эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова в эфире «Радио Крым.Реалии», которое было создано после российской аннексии Крыма и вещает практически на всей территории полуострова, подтвердила: «Вместо украинских станций на этих частотах сейчас или вещают российские станции, или российские станции заглушают наши и идет одновременно сигнал двух станций. То есть разобрать ничего невозможно, потому что одновременно говорят двое ведущих… На некоторых радиочастотах просто тишина».

По мнению крымских правозащитников, это связано с тем, что радиовышка пророссийских властей, которую они установили в конце прошлого года возле Армянска, территориально стоит выгоднее. И кроме того, в ходе ее мониторинга крымские правозащитники обнаружили оборудование для передачи мощного радиосигнала, которое, по словам специалистов, позволяет глушить радиовещание с материковой части Украины. Ирина Седова уверена, что Украина должна реагировать на подобные действия России в Крыму, потому что на самом деле «это уже вопрос национальной безопасности».

Даже если заблокировали, выход есть

Получению необходимой информации при всех созданных условиях, пожалуй, больше всего способствуют интернет. Однако информационная война идет и там. Российские власти регулярно блокируют на разных интернет-платформах многие украинские сайты, а также любые сайты, которые в России считают «опасными».

Согласно результатам исследования все той же Крымской правозащитной группы, минимум 12 провайдеров на территории полуострова полностью блокируют десятки украинских сайтов, включая 13 медиа-ресурсов. В их числе – «Центр журналистских расследований», Blackseanews, «Главком», «Громадське радіо», «Цензор.нет» и другие. Также полностью «закрыты» сайты Меджлиса крымскотатарского народа, «Свидетелей Иеговы», Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и организации «Хизб ут-Тахрир».

Но из этой ситуации есть выход. Например, Ирина Седова предлагает создавать «зеркальные сайты», а пока их нет, крымчане могут получать информацию через социальные сети или же обходить блокировки с помощью VPN, о котором, правда, не все знают.

«Вынуждены прятать активы в офшорах»

Доцент Чвалюк исследовал также непростую ситуацию с телевещанием на языке коренных народов Крыма. Он рассказал, что ранее на полуострове работали частный крымскотатарский телеканал ATR и радиостанция Meydan, которые прекратили вещание, так как не прошли «перерегистрацию согласно российскому законодательству». Сразу после закрытия ATR на территории полуострова стал вещать «Миллет», только уже не крымскотатарский, а «для крымских татар», созданный на деньги из российского бюджета. «Редакционная политика канала направлена не на объективное освещение ситуации в Крыму, а на пропагандирование лояльности к оккупационным «властям» и сглаживание градуса их непринятия крымскотатарским народом, – уверяет Андрей Чвалюк и напоминает: – «Генеральный директор» телеканала «Миллет» и радио «Ватанседасы» Лиля Веджатова открыто призывала крымских татар прийти голосовать на «выборы» в Государственную Думу РФ и поддержать действующую российскую «власть».

Хотя заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров уверяет, что сюжеты телеканала «Миллет», как и лозунги или призывы разных медийных лиц, не изменят сложившуюся позицию крымских татар.

Отчасти подтверждением тому служат регулярные убытки владельца «Миллета» – АНО «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», которая была учреждена «Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым». По мнению Чвалюка, уже это говорит о том, что, несмотря на заявленную автономность организации (АНО), она лишь винтик «пропагандистской машины оккупационных «органов власти». К тому же помощь «Миллету» – официально в осуществлении вещания – оказывают несколько ООО, деятельность учредителей которых ранее «неоднократно приводила к скандалам и обвинениям в мошенничестве» и которые, по сути, не просто удержались в бизнесе, а поднялись только после «полного доверия» от оккупационных «властей».

Интересную версию Чвалюк рассказал и про «Независимое телевидение Севастополя», которое, по его мнению, «явно не такое уж и «независимое». «Это частная компания, основанная Еленой Баженовой, сестрой супруги бывшего «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого, – уточняет эксперт, вспоминая, что за две недели до начала оккупации Крыма обычно сторонившийся публичности Чалый в эфире того самого «Независимого телевидения Севастополя» неожиданно поделился своим видением «событий и опасностей», которые ждут Украину, Крым и, в частности, Севастополь. «Российские медиа сделали из него героя, который «возглавил город русской славы и привел его в Россию, – считает эксперт и добавляет: – Правда, после этого сам Алексей Чалый, его свита и родственники были вынуждены прятать активы в офшорах, но это уже совсем другая история».

Охота на колонки

Зато практически в это же время была объявлена, по сути, охота на журналистов, критически освещавших военное вторжение. Целые редакции массово покидали полуостров, когда поняли, что честность и объективность тут ценить не будут. Вторая волна зачистки медиапространства состоялась в 2015-м, когда непровластные СМИ полуострова не получили российской регистрации. Третья – в 2016-м, когда произошла серия обысков и изъятия техники у независимых журналистов из Ялты, Симферополя и Севастополя, после чего большинство из них под давлением также оставили полуостров.

К тому времени, кстати, авторитетный крымский журналист Николай Семена находился под следствием за колонку, опубликованную под псевдонимом. Причем статья российского УК, по которой его обвиняли, на тот момент была новой: ее, предполагают журналисты портала «Новости Украины и мира», ввели специально и показательно, «чтобы у других независимых крымских журналистов не было сомнений, «чей Крым».

Право на информацию и выбор

Что же в итоге? «Пока <…> можем констатировать, что ситуация с обеспечением населения Крыма информацией, переданной каналами эфирного, кабельного и спутникового телевидения, полностью контролируется местными «администрациями» и федеральными новостными корпорациями», – резюмирует тему Андрей Чвалюк. По его мнению, единственный способ обеспечить жителей полуострова не просто объективной информацией, но также моральной поддержкой – продолжать наращивать технические мощности передающих устройств с материковой Украины и со спутника, пусть даже «некоторые общественные деятели считают это «войной с ветряными мельницами».

Ведущий крымскотатарского шоу на канале «Суспільне радіо» Муслим Умеров высказал мнение, что крымской молодежи необходимо слушать украинские радиопрограммы, поскольку Россия проводит на полуострове пропагандистские кампании, популяризирует российскую культуру, в то время как популяризация украинской культуры довольно слаба. Объективность – вот мерило нынешней реальности и потребность современных людей. Только с помощью нее и информации можно сделать свой выбор.