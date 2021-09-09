Associated Press (AP) и Центр исследований по связям с общественностью NORC организовали социальный опрос, приуроченный к 20-й годовщине терактов 11 сентября. По данным исследования, большинство американцев беспокоит внутренний экстремизм, а не угрозы, исходящие из-за границы.

Опрос показал, что 65% респондентов серьезно обеспокоены угрозой, исходящей от экстремистских групп, базирующихся в США, в то время как 50% сказали то же самое в отношении радикалов, находящихся за пределами страны.

Американцы, идентифицирующие себя как демократы, более обеспокоены внутренними угрозами, чем республиканцы – 75% против 57% соответственно.

Исследование AP и NORC также свидетельствует о том, что всего около трети американцев признают, что войны в Афганистане и Ираке «того стоили». 35% опрошенных заявили, что кампания в Афганистане была необходима, а 34% сказали то же самое о войне в Ираке.

62% высказались против войны в Афганистане, 63% – против боевых действий в Ираке.

США начали боевые действия в Афганистане в октябре 2001 года, а в августе 2021 года объявили о полном выводе войск из страны, контроль над которой перешел к движению «Талибан».

В Ирак Соединенные Штаты вторглись в 2003 году – под предлогом наличия у Багдада оружия массового уничтожения. В итоге оружия обнаружено не было. В июле 2021 года администрация президента Джо Байдена объявила о прекращении боевых действий в Ираке.

В отчете, опубликованном проектом «Стоимость войны» на прошлой неделе, указывалось, что почти 1 млн человек, в том числе не менее 387 072 мирных жителей, были убиты в ходе боевых действий под руководством США в Афганистане, Ираке и других регионах.

В более раннем отчете проекта «Стоимость войны» отмечалось, что не менее 37 млн человек были вынуждены мигрировать в результате проводимой Штатами «войны с террором».