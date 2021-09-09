Администрация президента США Джо Байдена добивается отставки назначенных экс-президентом Дональдом Трампом членов консультативных советов американских военных академий, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, письма с приказами уйти в отставку получили 11 должностных лиц. Среди них бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, бывший старший советник президента Келлиэнн Конвей, бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. В противном случае этим сотрудникам грозит увольнение.

Наряду с другими своими сторонниками Трамп в конце 2020 года назначил их членами консультативных советов академий ВМС и ВВС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) и Колорадо-спрингс (штат Колорадо) соответственно, а также Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Некоторые из получивших эти уведомления сторонники Трампа заявили об отказе уходить с занимаемых ими должностей. Они обосновывают это тем, что были назначены на трехлетний период. Так, директор Административно-бюджетного управления при администрации экс-президента Рассел Воут заявил в Twitter, что не намерен отказываться от назначения. «Нет. Это трехлетний срок», – написал Рассел Воут и прикрепил изображение письма с требованием об отставке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила во время брифинга в Белом доме, что назначенцы Трампа получили предложения об уходе в отставку. По ее словам, Джо Байден стремится обеспечить избирателей надежными людьми в этих советах, которые имеют «соответствующую квалификацию для работы в них». Поэтому уведомления об отставке и были направлены сторонникам бывшего президента.

Выборы 46-го президента США прошли в ноябре 2020 года. Демократ Джо Байден получил голоса более 80 млн американцев, что стало историческим максимумом. После дня выборов Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали десятки исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Однако суды удовлетворили лишь несколько из них, что не оказало существенного влияния на итоги выборов.