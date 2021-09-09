Турция открыта для переговоров со всеми, кто хочет сотрудничать по таким проектам, как совместное производство боевых самолетов, заявил председатель правления подсекретариата оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) Исмаил Демир, отвечая на вопрос журналистов TRT Haber о том, намерена ли Анкара строить такие самолеты вместе с Москвой.

«Процесс проектирования (отечественного истребителя) в настоящее время продолжается, и страна уже начала производство нескольких комплектующих», – отметил Демир. Он добавил, что «дверь открыта» для дружественных и союзнических стран, «которые хотят участвовать в этом проекте».

Турецкий истребитель 5-го поколения TF-X – один из самых ожидаемых в стране проектов. Основным подрядчиком является концерн Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ, TAI), помимо негов проекте также участвуют несколько турецких компаний. Боевой самолет турецкого производства представят 18 марта 2023 года.

Свой первый полет национальный истребитель совершит в 2025 году, а в 2029-м будет официально принят на вооружение. Стоимость самолета составит $100 миллионов.

TUSAŞ планирует производить два TF-X в месяц. В проектировании двигателя, по некоторым данным, будет задействована компания Rolls-Royce.

Также в 2023 году к столетию провозглашения Республики планируется поднять в воздух первый беспилотный военный самолет турецкого производства.