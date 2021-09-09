Израильские силы задержали родственников шести палестинцев, сбежавших 6 сентября из тюрьмы «Гильбоа», сообщает Al Jazeera.

В Ассоциация поддержки палестинских заключенных и прав человека Addameer заявили, что по крайней мере семь членов семей беглецов были задержаны израильскими солдатами в кварталах Ябад и Арраба в городе Джанин на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Некоторых из них отпустили.

Дядя одного из шести сбежавших заключенных Закарии Зубейди, бывшего лидера «Бригады мучеников Аль-Аксы», рассказал телеканалу, что его семья живет в страхе, так как израильские солдаты могут в любое время вторгнуться в лагерь беженцев в Джанине, где они проживают.

«Они придут к нам в дом и, вероятно, арестуют нас и допросят, а также нанесут ущерб нашему имуществу», – сказал Джамал Зубейди, которого с 1996 года арестовывали восемь раз.

Брат беглеца рассказал, что их семейный дом был дважды разрушен израильтянами и большинство членов семьи мужского пола были арестованы и отправлены в тюрьму в Израиле. Так, мать Зубейди была застрелена израильскими солдатами в ходе попытки убийства самого Закарии.

По версии Al Jazeera, «именно побег Зубейди и его история борьбы с оккупацией делают семью главной целью израильского возмездия. Его статус в лагере достиг легендарных размеров».

Cемья другого заключенного Айхама Камамджи также стала мишенью израильских сил безопасности. Его дом в деревне Кафр-Дан, недалеко от Джанина, подвергся рейду и разграблению солдатами Израиля ранним утром 7 сентября.

Отец Айхама Фуад Камамджи был арестован во время рейда и доставлен в израильский военный лагерь, где его допрашивали о местонахождении его сына. Брат двух других беглецов Мухаммеда и Махмуда Ардах из Аррабы близ Джанина также был задержан после облавы в доме их семьи утром 8 сентября.

В ночь на 6 сентября шестеро палестинских заключенных вместе сбежали из «Гильбоа» – одной из самых охраняемых тюрем страны. Ради этого они несколько месяцев рыли подземный тоннель ржавой ложкой, найденной в камере. Израильтяне считают, что заключенных встретили на автомобиле, а побег координировался с помощью мобильного телефона. О побеге силовики Израиля узнали от фермеров, которые увидели, как заключенные убегают по полю. Все сбежавшие палестинцы содержались как особо опасные, а четверо из них были осуждены на пожизненное заключение.