Россия до конца 2021 года начнет экспортные поставки новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ.

«Первая серийная партия новейших ракет класса «воздух-поверхность» Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года», – цитируют РИА «Новости» военно-дипломатический источник.

По его словам, сейчас проводятся финальные испытания ракеты, которая способна уничтожать защищенные подземные командные пункты противника.

В ракете Х-59МКМ используется оригинальная конструкция тандемной проникающей боевой части с основным проникающим зарядом массой 320 кг и предзарядом общей массой 40 кг, который состоит из пакета из четырех кумулятивных элементов. Она также оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией, рассказал собеседник агентства.

Стартовая масса ракеты Х-59МКМ составляет 930 кг, длина 5,7 м, размах крыла 1,3 м. Ракета оснащена турбореактивным двигателем, маршевая скорость полета 900-1050 км/ч, высота полета от 15 м до 2000 м. Официальная максимальная дальность полета 285 км. Запуск ракеты может производиться при высоте полета самолета-носителя от 200 до 11000 м.

Впервые модернизированный вариант высокоточной авиационной управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» Х-59МК был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. Ракета разработана государственным машиностроительным конструкторским бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка, которое входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).