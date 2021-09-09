Рост оптовых цен на бензин в России может привести к банкротству части независимых АЗС, заявил директор по развитию и операционному управлению сети АЗС Shell в РФ Виталий Маслов, передает РБК.

С начала 2021 года оптовые цены на бензин в России выросли на 20–30% (в зависимости от вида топлива), а розничные цены – только на 3–6%. «В такой ситуации бизнес себя чувствует очень некомфортно. Я думаю, что на длинном плече эта ситуация не имеет права быть, потому что начнется элементарная череда банкротств», – сказал Маслов.

Всего в России действует 23 тысячи АЗС, из которых более 60% приходится на независимые сети. У них нет добывающих и перерабатывающих активов, в отличие от вертикально интегрированных компаний, таких как «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».

«Вертикально интегрированные компании, которые помимо звена топливной розницы имеют переработку, оптовые продажи и продажи за рубеж, являющиеся высокомаржинальными, имеют возможность оперировать интегрированной маржой», – указал Маслов.

Однако 2/3 российского бизнеса топливной розницы находится в руках независимых игроков, у которых нет возможности производить топливо и продавать в опт, поэтому они покупают его на бирже. Так поступает и Shell.

«Здесь начинаются проблемы – у нас нет интегрированной маржи, мы можем зарабатывать только на топливной рознице, которая сейчас нерентабельна. Мы сейчас генерируем 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра [бензина]. Это продолжается на протяжении уже восьми месяцев», – отметил Маслов.

Из-за этого многим независимым сетям банки отказывают в предоставлении кредитов.

РБК отмечает, что, по данным исследовательской группы «Петромаркет», общая убыточность торговли на АЗС 92-м бензином наблюдается с начала текущего года. Маржинальность реализации АИ-95 и летнего дизельного топлива находится на нуле с марта. К середине июля средняя по России чистая маржа розничной продажи бензина составила минус 1,3 рубля на литр, АИ-95 и летних сортов дизтоплива – минус 0,3 рубля на литр.