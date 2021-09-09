Оба экземпляра советского космического корабля «Буран», находящиеся на хранении в Казахстане, могут быть окончательно утрачены, поскольку собственник не следит за их состоянием, утверждает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин у себя в Facebook.

6 сентября научно-производственное объединение «Молния», разработавшее орбитальный корабль, осмотрело «Буран» для планирования его возвращения в Россию. В ответ на это генеральный директор частной казахстанской ракетно-космической компании «Байконур» Даурен Муса, владеющий макетом и вторым летным экземпляром «Бурана», в своем Facebookзаявил, что не позволит этому осуществиться.

Он обвинил российскую сторону в непризнании решений казахстанских судов и заявил, что будет отстаивать свою правоту в международных инстанциях.

«Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения», – обратился Рогозин к Мусе.

По его мнению, последующее нахождение двух «Буранов» и сверхтяжелой ракеты «Энергия-М» в корпусах на Байконуре грозит утерей матчасти.

«Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», – написал генеральный директор «Роскосмоса».

Рогозин добавил, что РФ не планирует вывозить «Буран» без разрешения Казахстана, и отметил, что российские специалисты регулярно оценивают техническое состояние «Буранов» и «Энергии-М». «И эти оценки неутешительны», – указал глава российской госкорпорации.

По мнению Рогозина, казахстанский бизнесмен использует сообщения в прессе для «разжигания страстей». Он выразил надежду, что «Бураны» «обретут более заботливого хозяина» или заставят их текущих владельцев «вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение».