Российские правоохранительные органы задержали 38-летнего жителя Ижевска, обвиняемого в создании сайта в даркнете, через который организовывали заказные убийства, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Как отмечается, Главное следственное управление СК расследует уголовное дело об убийстве супругов из Владимирской области в 2020 году и о подготовке к убийству жителя Санкт-Петербурга. По этому делу ранее уже были задержаны исполнитель преступления и его пособники, которые снабжали его информацией о будущих жертвах. Они заключены под стражу, им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие установило, что организация этих и некоторых других преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующих в даркнете – теневом сегменте интернета. Совместно с ФСБ и Главным управлением уголовного розыска МВД следователями был установлен создатель и владелец преступной группы – 38-летний житель Ижевска.

«Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц», – говорится в пресс-релизе СК РФ.

В ходе обыска на конспиративной квартире жителя столицы Удмуртии были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, технические средства для обеспечения деятельности сервиса, более 1000 сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег, утверждают в СК.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также его проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений.