Турецкие археологи в ходе изыскательских работ на кургане Домузтепе (ил Кахраманмараш) на юге страны обнаружили следы поселения, возраст которого оценивается примерно в 7500 лет, сообщает Daily Sabah.

Раскопками руководит археолог Халил Текин из Университета Хаджеттепе в Анкаре, а курирует работы Министерство культуры и туризма Турции.

Текин рассказал, что во время раскопок в этом году археологи наткнулись на важные сооружения, принадлежавшие дошумерскому населению – группе первопроходцев, которые положили начало возникновению знаменитой шумерской цивилизации. Он добавил, что находки подтверждают их тезис о том, что дошумерское население жило на территории Анатолии.

По его словам, команда археологов обнаружила следы деревенского поселения на площади в 20 квадратных метров. «Это поселение, существовавшее 7500 лет назад, мы определяем как поселение дошумерского периода. Оно доказывает, что здесь могло жить дошумерское племя , которое вело оседлый образ жизни», – сказал Текин.

В июле TRT на русском писал, что житель северо-западной турецкой провинции Биледжик при проведении земляных работ во дворе своего дома обнаружил следы неизвестной ранее цивилизации. Он принес в местный археологический музей несколько артефактов – останки людей и предметов, которые нашел во дворе многоквартирного дома.

Находки заинтересовали археологов. Было принято решение провести превентивные раскопки, которые затем переросли в полноценные полевые работы, занявшие два года. В ходе работ археологи обнаружили фрагменты древней керамики. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что в древности здесь могло существовать неизвестное ранее поселение.