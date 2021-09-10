Россия готовится к испытанию новой ядерной ракеты

По данным CNN, в России готовятся к испытанию новой ядерной ракеты под кодовым названием Skyfall. Крылатая ракета около восьми метров в длину оснащена ядерными двигателями, которые позволяют летать на невероятно большие расстояния. В США заявляют, что она разработана специально для обхода средств ПВО. В апреле РФ испытывала беспилотную торпеду Poseidon 2M39, которая может обходить оборону противника, чтобы подкрасться к прибрежным городам. Оказавшись на месте, устройство приведет в действие массивную ядерную боеголовку, чтобы создать цунами, затопить города и большие участки прибрежной земли радиоактивными частицами, сделав землю непригодной для проживания на десятилетия. #Россия #ракета #ядерноеоружие