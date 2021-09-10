ПОЛИТИКА
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Россия готовится к испытанию новой ядерной ракеты
По данным CNN, в России готовятся к испытанию новой ядерной ракеты под кодовым названием Skyfall. Крылатая ракета около восьми метров в длину оснащена ядерными двигателями, которые позволяют летать на невероятно большие расстояния. В США заявляют, что она разработана специально для обхода средств ПВО. В апреле РФ испытывала беспилотную торпеду Poseidon 2M39, которая может обходить оборону противника, чтобы подкрасться к прибрежным городам. Оказавшись на месте, устройство приведет в действие массивную ядерную боеголовку, чтобы создать цунами, затопить города и большие участки прибрежной земли радиоактивными частицами, сделав землю непригодной для проживания на десятилетия. #Россия #ракета #ядерноеоружие
Россия готовится к испытанию новой ядерной ракеты / Others
10 сентября 2021 г.
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