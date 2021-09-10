Афганистан получил гуманитарную помощь от 5 стран

Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Пакистан отправили самолеты с продуктами и медикаментами в разоренный за 20 лет войны Афганистан. Также фуры с гуманитарной помощью отправил соседний Туркменистан. Из-за смены политического режима, внешних факторов и разоренной за предыдущие годы экономики население страны бедствует и нуждается в помощи. #Афганистан #помощь #trtнарусском