ПОЛИТИКА
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Афганистан получил гуманитарную помощь от 5 стран
Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Пакистан отправили самолеты с продуктами и медикаментами в разоренный за 20 лет войны Афганистан. Также фуры с гуманитарной помощью отправил соседний Туркменистан. Из-за смены политического режима, внешних факторов и разоренной за предыдущие годы экономики население страны бедствует и нуждается в помощи. #Афганистан #помощь #trtнарусском
Афганистан получил гуманитарную помощь от 5 стран / Others
10 сентября 2021 г.
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