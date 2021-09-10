ТУРЦИЯ
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Турецкая вакцина от коронавируса TURKOVAC  готова к экстренному применению
Пока вакцина, созданная турецкими учеными при поддержке Минздрава Турции, производится только на одном предприятии, но скоро TURKOVAC начнут выпускать серийно
Турецкая вакцина от коронавируса TURKOVAC  готова к экстренному применению
Фото: АА / AA
10 сентября 2021 г.

Турецкая вакцина TURKOVAC от COVID-19 вышла на новый этап разработки – теперь можно подать заявку на ее экстренное использование, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания научно-консультативного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава ведомства напомнил, что ранее было налажено производство препарата на одном из предприятий страны. По его словам, сейчас в Турции есть возможности для запуска второго предприятия по массовому производству TURKOVAC

«В случае одобрения [вакцины] мы начнем серийное производство в октябре», – приводит слова министра Anadolu.

Вакцина TURKOVAC была разработана учеными университета Эрджиес в сотрудничестве с управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB) при Минздраве Турции. Работа над препаратом от коронавируса началась с первых дней пандемии.

Первые дозы вакцины в рамках третьей фазы клинических испытаний были получены добровольцами 22 июня в городской больнице Анкары.

TURKOVAC стала первой отечественной инактивированной вакциной от коронавируса нового типа. На всех этапах – начиная от научной инфраструктуры и до технологий и исследований – разработка проводилась с использованием исключительно отечественного потенциала.

Ранее сайт Еврокомиссии сообщил, что ЕС с 20 августа признает сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные в Турции, Украине и Северной Македонии.

ИСТОЧНИК:AA
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