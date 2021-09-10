Гражданин США армянского происхождения Уильям Степанян, проходивший по делу о нападении на турецкий ресторан в Лос-Анджелесе 4 ноября 2020 года, принял предъявленные судом против него обвинения в сговоре и преступлениях на почве ненависти, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу американского Минюста.

Согласно официальному сообщению, проживающий в Глендейле Степанян признал, что вступил в преступный сговор со своими соотечественниками и совершил нападение на почве ненависти.

По этому же делу 26 октября будут судить также Арутюна Гарри Чаликяна, но он отрицает обвинение в сговоре и преступлении на почве ненависти. Всего в отношении 23-летних Уильяма Степаняна и Арутюна Гарри Чаликяна выдвинуто шесть обвинений.

Согласно обвинительному заключению, Степанян утром 4 ноября 2020 года отправил со своего телефона сообщение о том, что планирует «охотиться на турок». В этот же день он встретился с Чаликяном.

Позже они напали на заведение Istanbul Cafe в Беверли-Хиллз, принадлежащее турецкой семье. Степанян и Чаликян были в масках, они бросали в хозяев заведения и посетителей стулья, а также оскорбляли их. Один из нападавших крикнул: «Мы пришли убить вас! Мы убьем вас!»

Владелец и сотрудники ресторана утверждали, что нападавшие говорили на армянском языке, угрожали им смертью, использовали оскорбительные выражения в отношении турецкого и азербайджанского народов.

В результате атаки несколько человек пострадали. Кроме того, Степанян разбил компьютерный терминал ресторана и украл iPhone у одной из жертв. Ресторану был нанесен ущерб в размере более $20 тыс. Заведение временно закрыли, что тоже привело к убыткам.

Прокурор потребовала приговорить подсудимых к 15 годам лишения свободы, из которых 10 – за преступление на почве ненависти и пять – за преступление в составе группы.