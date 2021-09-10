Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons, которой принадлежит гостиница «Москва» у Красной площади и отель Lion Palace в центре Санкт-Петербурга, пишет The Wall Street Journal.

Продать половину своей доли инвестиционному фонду Cascade Investment миллиардера согласилась компания Kingdom Holding саудовского принца аль-Валид ибн Талаля. Сумма сделки составила $2,21 млрд, на момент приобретения оператор отелей Four Seasons получил оценку в $10 млрд.

После закрытия сделки Cascade Investment будет принадлежать 71,25% сети, у Kingdom Holding останется доля 23,75%, еще 5% акций сохранит основатель и председатель совета директоров Four Seasons Исадор Шарп.

Гендиректор сети Джон Дэвисон заявил, что после перехода под контроль компании Гейтса Four Seasons «усилит приверженность новым технологиям», а также будет уделять больше внимания сохранности окружающей среды, социокультурному разнообразию и другим вопросам, волнующим молодых путешественников. При этом он отметил, что сеть хочет не только сохранить свой исторический бренд, но и развивать его для следующего поколения потребителей.

По словам главы Kingdom Holding Сармада Зока, компания вела переговоры о продаже своей доли в Four Seasons уже несколько лет. За это время ей поступали предложения от множества потенциальных покупателей, однако фирма ждала подходящего инвестора.

Сеть гостиниц Four Seasons основана в Канаде в 1960 году Исадором Шарпом. Компания управляет 121 гостиницей и курортом, а также 46 резиденциями. Штаб-квартира расположена в Торонто.

По данным Forbes, в 2018 году выручка Four Seasons Hotels от сдачи номеров на территории России составила $32 млн.

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