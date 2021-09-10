Курьерская компания Aramex, зарегистрированная в Дубае и частично принадлежащая суверенному фонду Абу-Даби ADQ, ведет переговоры о покупке турецкой логистической компании MNG Kargo, сообщает Reuters.

Потенциальная сделка, которая, по словам одного из источников, может стоить до $500 млн, сигнализирует о том, что отношения между ОАЭ и Турцией демонстрируют признаки улучшения.

Один из источников сообщил, что переговоры находятся на завершающей стадии, а второй – что в данный момент проводится комплексная проверка.

Ранее компания Aramex, 22,25% акций которой ADQ приобрела в прошлом году, объявила, что разделила свои основные направления деятельности, чтобы обеспечить рост в транспортной и логистической отрасли после вспышки пандемии COVID-19.

Основанная в 2003 году MNG Kargo – одна из ведущих курьерских компаний в Турции. С 2017 года принадлежит частной инвестиционной компании Turkven и семье Санджак. Компания имеет более 850 филиалов, в ней работают свыше 11 000 сотрудников.

В августе президент Турции Тайип Эрдоган провел прорывные переговоры с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Зайедом аль-Нахайяном. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и инвестиций ОАЭ в Турцию.