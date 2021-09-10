Российская 201-я военная база в Таджикистане до конца 2021 года получит вторую партию из 30 современных танков, сообщает Министерство обороны РФ со ссылкой на начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) полковника Ханифа Беглова.

«До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане», – отметил он.

Речь идет о танках Т-72Б3М, которые обладают повышенной бронезащищенностью силовой установки и экипажа и оснащены орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом. На танках также установлен панорамный прицел «Сосна-У» с тепловизором. Боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи «Акведук».

Как уточнил Ханиф Беглов, соединения и воинские части ЦВО с начала 2021 года уже получили около 100 единиц бронетанковой техники, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Таким образом, танкисты российского батальона полностью перешли на Т-72Б3М.

8 сентября пресс-служба ЦВО сообщила, что партия 12,7 мм крупнокалиберных пулеметов «Утес» поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане «для усиления ее боевых возможностей». Пулемет «Утес» предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. Уникальность пулемета на станке заключена в возможности его использования по наземным и воздушным целям одновременно.

В августе Россия усилила свою военную базу в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет». Ими вооружили артиллерийские подразделения. Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, в частности – вертолетов и беспилотников. Также на базу уже были поставлены автоматы АК-12, пистолеты Ярыгина, крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Расположенная в городах Душанбе и Бохтар 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами, в ее составе – мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, радиационной, химической и биологической защиты.