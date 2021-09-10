Группа академиков и профессоров Российской Академии наук направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с заголовком «О высокой смертности и падении рождаемости. Необходимые меры по сбережению народа», пишет «Независимая газета».

Академики призывают чиновников срочно принять меры, чтобы сохранить народ. Письмо подписали 23 известных российских ученых, среди них – академики Абел Аганбегян, Роберт Нигматулин, Лев Зеленый, Николай Янковский и Александр Чучалин.

Ученые пишут, что с прошлого мая по апрель 2021 года смертность в стране, согласно данным Росстата, увеличилась на 481 тыс. человек, притом что естественная убыль составила 835 тыс. При этом Россия значительно отстает по продолжительности жизни от «новых» стран ЕС, близких к ней по уровню экономического развития (Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Латвия, Литва, Эстония), как минимум на 5 лет, а от «старых» стран ЕС – до 10 лет.

По подсчетам членов РАН, за первый пандемийный год РФ потеряла более 1 млн человек. Именно такого количества людей не хватает, по мнению заместителя секретаря Общественной палаты Александра Галушки, для реализации «русского экономического чуда».

Российская система здравоохранения не справляется с нагрузкой, что приводит к избыточной смертности. Академики также указали, что рождаемость в России падает на протяжении последних шести лет.

«Угрожающая ситуация для будущего России происходит и с рождаемостью. После 2015 года всего за пять лет она уменьшилась с 1900 тыс. до 1400 тыс. родившихся в год! И число новорожденных будет продолжать снижаться, во-первых, из-за продолжающегося сокращения числа женщин активного детородного возраста (20–34 лет) и, во-вторых, из-за падения на 10% и так небольших доходов населения с 2013 по 2020 год. При этом доля доходов населения в ВВП у нас составляет всего 55%, что в 1,3 раза ниже, чем в «новых» и «старых» странах ЕС (70%)», – указывают авторы письма.

По их мнению, молодые семьи не могут позволить себе второго и третьего ребенка из-за сложных материальных проблем, а демографическая политика требует принятия серьезных мер. Предпринимаемые правительством и чиновниками действия оказываются малоэффективными и недостаточными, указали в письме ученые.

В апреле газета The New York Times писала, что Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса. К такому выводу газета пришла, проанализировав официальную статистику – данные с апреля по декабрь 2020 года в случае России и с середины марта по декабрь в США и 14 странах Европы. По мнению NYT, несоответствия в данных ставят под сомнение заявления Кремля о том, что Россия лучше многих стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.