Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и вице-президент Турции Фуат Октай обсудили торгово-экономические отношения между странами, сообщается на сайте кабинета министров Кыргызстана.

Вице-президент Турецкой Республики прибыл в Бишкек для участия в X заседании Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Кыргызская Республика рассматривает Турецкую Республику как стратегического партнера, с которым нас объединяют давние исторические и культурные связи, религия и язык, братские и дружеские отношения. В текущем году установлению дипломатических отношений между двумя государствами исполнилось 30 лет. Мы выражаем благодарность турецкой стороне за оказанную всестороннюю поддержку за этот период. Уверен, что X заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии пройдет успешно и мы достигнем хороших результатов», – сказал Марипов.

Глава правительства Кыргызстана отметил, что Турция является одним из крупных торгово-экономических партнеров республики.

«Я считаю, что необходимо приложить усилия для доведения уровня товарооборота между нашими странами до $1 млрд. Для реализации перспективных средних и малых проектов мы предлагаем создать инвестиционный фонд», – добавил он.

​​​​​​​Марипов также отметил развивающееся между странами сотрудничество в социально-гуманитарной сфере. Он выразил благодарность правительству Турецкой Республики за оказываемую помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19 и предоставленные Анкарой на днях 150 тысяч доз вакцины.

Кроме того, в Бишкеке функционирует кыргызско-турецкая больница, в которой будет оказана поддержка в повышении квалификации медицинских специалистов.

Фуат Октай выразил признательность за теплый прием и отметил поступательное развитие двусторонних отношений в различных направлениях.

«Кыргызская Республика является для нас стратегическим партнером, мы братские народы. Есть цель – довести уровень товарооборота между нашими странами до $1 млрд и мы готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе привлечения инвестиций в Кыргызскую Республику», – сказал он, подчеркнув важность углубления стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес и имеющих социально-экономический потенциал.

​​​​​​​В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, в том числе по вопросам выделения квот на обучение кыргызских студентов в турецких университетах медицинской направленности, возобновления ежегодного предоставления квоты для лечения 150 кыргызстанцев в больницах Турецкой Республики на безвозмездной основе, увеличения сроков нахождения граждан двух стран на территории республик, а также снижения стоимости разрешительных документов для трудовой деятельности на паритетной основе.